Empresa afirma que nova busca social vai dificultar a localização de notícias urgentes postadas pelo microblog

No novo sistema de busca, os resultados darão prioridade às páginas compartilhadas por amigos do Google Plus. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO FRANCISCO – O Twitter criticou as mudanças que o Google anunciou em seu serviço de buscas na terça-feira, 10 descrevendo-as como “ruins” para os consumidores e as empresas de conteúdo da web. Segundo a empresa, as modificações do Google tornarão mais difícil para usuários localizarem as notícias urgentes publicadas através do serviço de microblogs.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Como vimos repetidas vezes, as notícias urgentes surgem primeiro no Twitter. Como resultado, contas do Twitter e tweets são muitas vezes os resultados de busca mais relevantes”, afirmou a companhia em comunicado. ”Estamos preocupados com a possibilidade de que, como resultado das mudanças no Google, encontrar essas informações fique mais difícil para todos. Acreditamos que as mudanças são ruins para as pessoas, editores, organizações noticiosas e usuários do Twitter”, afirma o comunicado.

As críticas do Twitter, surgidas apenas horas depois que o Google anunciou novos recursos cujo objetivo é personalizar mais os resultados de busca, sublinharam a crescente concorrência entre as duas companhias. E surgem em um momento no qual o Google vem enfrentando uma investigação antitruste pela suspeita de que favorece os seus serviços nos resultados de busca apresentados.

Um porta-voz do Twitter não quis comentar se a empresa estava pensando em recorrer às autoridades antitruste para reclamar das mudanças no Google.

Em uma mensagem pública, o Google afirmou: “Estamos um pouco surpresos com os comentários do Twitter sobre o Search plus Your World, porque eles optaram por não renovar seu acordo conosco, no ano passado”.

Um acordo assinado em 2009, que permitia que o Google oferecesse retornos em tempo real sobre mensagens do Twitter como parte de seus resultados de busca, expirou em julho.

O Google também informou estar respeitando as instruções de código incorporadas a certas mensagens do Twitter, sob as quais serviços de busca não devem incluir aquele conteúdo em seus resultados de busca.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)

—-

Leia mais:

• Busca do Google é integrada ao Plus

• Google revela detalhes por trás das buscas