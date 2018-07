Biz Stone, um dos fundadores do Twitter, disse por meio de um email que a empresa desabilitou, temporariamente, o serviço que permitia aos usuários postarem em seus sites pessoais, uma lista atualizada com os últimos tweets, usando o Flash para fazer isso.

“Nossa equipe desabilitou esse serviço feito pelo Flash, enquanto avaliamos o problema”, disse Stone.

Mike Bailey, um experiente analista de segurança da Foreground Security, de Orlando, afirma que tal problema é uma falha conhecida: é possível explorar esta falha por meio de uma vulnerabilidade do código de programação do Flash.

Adobe, a empresa que criou o software, explicou aos programadores como se proteger do problema, que foi descoberto em 2006. Mas Bailey lembra que diversos web-designers não deram a devida atenção para o recado da empresa.

A enorme popularidade do site de microblogging o transformou em um alvo em potencial para os hackers que sabem explorar a vulnerabilidade do Flash. “Por ser tão simples de fazer, estou vendo o ataque ser feito em vários sites”, afirma Bailey. A Adobe não quis fazer comentários sobre a decisão do Twitter.