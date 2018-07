FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Twitter apresentou seus resultados financeiros relativos ao último trimestre fiscal e, apesar de superar as expectativas em receita, mostrou considerável desaceleração de crescimento de usuários.

Após ter visto salto de 6,2% da sua base de usuários entre o primeiro e o segundo trimestre de 2014 (um acréscimo de 16 milhões usuários), a rede social amargou uma alta de 1,4% entre o terceiro e o quarto trimestre, chegando a 288 milhões (acréscimo de 4 milhões).

A empresa luta para manter o ritmo de crescimento de outras redes, como o Instagram, que apesar de ter sido criada em 2010, quatro anos depois do Twitter, anunciou recentemente ter batido a marca de 300 milhões de usuários mensais.

Em termos de receita, o Twitter chegou a US$ 479 milhões (alta de 97% em relação ao período no passado e de 32,6% em relação ao trimestre anterior), acima dos US$ 453,1 milhões esperados por analistas.