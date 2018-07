A ideia é que os usuários premium tenham mais informações a respeito do alcance de seus tweets, podendo assim, por exemplo, avaliar melhor os resultados de uma campanha publicitária.

Apesar da iniciativa, o Twitter continuará gratuito para seus usuários. Entre os planos de expansão da marca, Biz Stone revelou ainda que o mercado de celulares continua no foco do Twitter, pois “são mais de 4 bilhões de dispositivos móveis no mundo, contra apenas 1.65 milhões de contas web ativas”.