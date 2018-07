(Reprodução/CNN)

Na madrugada desta sexta, o Twitter foi hackeado por um grupo que se intitulou “Cyber Exército Iraniano”. Por volta das 4h da manhã de Brasília, quem tentasse acessar a ferramenta era redirecionado para um site com uma bandeira do Irã e os dizeres:

“Este site foi hackeado pelo cyber exército iraniano. Os Estados Unidos pensam que controlam e administram o acesso a internet, mas não.

Nós controlamos e administramos a internet com o nosso poder, então não estimule o povo iraniano a…

Agora qual país na lista de embargo? Irã? Estados Unidos? Nós os colocamos na lista de embargo! ;) Cuidem-se“

Também não está claro se o ataque realmente partiu de um ativista iraniano. Soaria estranho, porque foi através do Twitter que a oposição iraniana conseguiu noticiar ao mundo a violência que acontecia durante as eleições daquele país. O apoio foi tão maciço que a tag #iranelection foi uma das mais comentadas do ano na rede social.

