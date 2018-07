SÃO PAULO – O Link, em parceria com o Twitter, entrevistou na tarde desta sexta-feira, 28, o relator do Marco Civil da Internet, deputado Alessandro Molon (PT-RJ). O bate-papo durou mais de uma hora e contou com a participação dos internautas, que puderam enviar suas perguntas diretamente ao deputado através da hashtag #MolonResponde. O repórter Murilo Roncolato participou da conversa com a hashtag #EstadaoLink.

Confira abaixo os destaques da entrevista: