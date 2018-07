Jack Dorsey considera a parte social do Twitter ‘apenas uma parte’. ‘Pensamos no Twitter como um serviço de informação’

Jack Dorsey discursa durante Clinton Global Initiative em 2010. FOTO: Chip East/Reuters

MUNIQUE – O Twitter é muito mais do que uma rede social e não tem tempo para perder com recém-chegados como o Google+, enquanto se torna cada vez mais importante como um serviço de informação e constrói seu negócio publicitário, disse o cofundador Jack Dorsey.

“Temos muito com o que nos preocupar, que é somente fortalecer o Twitter”, disse Dorsey, questionado numa conferência se a nova rede social do Google pode ameaçar o microblog que ajudou a fundar. “A rede social é apenas uma parte do que fazemos. Pensamos no Twitter como um serviço de informação”, disse, descrevendo o microblog como um serviço de notícias personalizado e uma rede social.

“Você não precisa tuitar”, afirmou na conferência DLD, em Munique, na Alemanha. “O principal é ficar sabendo do que está acontecendo no seu mundo, em tempo real.” Investidores aguardam ansiosamente uma flutuação de ações que pode valorizar a empresa em cerca de 8 milhões de dólares.

Os céticos dizem que o site ainda não provou que pode ganhar dinheiro. Mas Dorsey, que é presidente-executivo da empresa, disse que os anunciantes estão se mostrando dispostos a pagar para promover seus tweets, contas e tendências. “Nosso modelo de negócio está em desenvolvimento há um bom tempo e funciona”, garantiu.

De acordo com estimativas da empresa de pesquisas eMarketer, a receita do Twitter no ano passado deve ter sido em torno de US$ 140 milhões. Dorsey disse que está montando uma nova equipe na Alemanha, onde a preocupação com a privacidade está em alta e a utilização do Twitter é relativamente baixa.

Dorsey também é o fundador e presidente da Square, uma empresa de pagamentos via telefonia móvel, que ele pretende expandir internacionalmente ainda este ano. “Adoraríamos ir para a Europa e vamos nos empenhar muito este ano para levar a empresa para fora dos EUA. Estamos pensando na China e em toda a Ásia”, declarou.

