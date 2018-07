Cerca de 6% de toda a população americana está no Twitter. O dado é do instituto de pesquisas Pew, que mostrou vários dados interessantes sobre o uso da ferramenta. Por exemplo: você sabia que as mulheres e a população negra e hispânica dos EUA usam mais o Twitter?

—-

Entre a população que tem acesso à web, 10% das mulheres e 7% dos homens estão no Twitter. Cerca de 18% dos hispânicos usam o Twitter; entre os negros, o número é de 13%; e, entre os brancos, 5%.

Separando por faixa etária, a maior penetração é entre a população entre 18 e 29 anos (14%); apenas 7% da população entre 30 e 49 anos usa a ferramenta.

A frequência de uso varia. Mais de um terço (36%) dos twitteiros dizem que conferem o site pelo menos uma vez ao dia; 41% deles entram no Twitter uma vez a cada poucos dias. O estudo foi feito com base em entrevistas com 2,2 mil pessoas.

Em 2008, uma pesquisa parecida foi realizada. Ao serem questionados sobre o “Twitter ou alguma outra ferramenta para atualizar status”, apenas 6% disseram usar algo do tipo. Desta vez, o número foi para 24%.

Só que o uso do Twitter ainda é baixo — comparado ao Facebook. A rede social de Mark Zuckerberg é usada por 41% de toda a população americana. Pesquisas parecidas da Pew Research mostraram também que 4% usam serviços de geolocalização e 24% aplicativos para celular.