IBM entrou com um processo contra a empresa alegando a infração de três patentes

SÃO PAULO – O Twitter corrigiu o documento S-1 e elevou nesta segunda-feira, 4, a faixa de preço por ação na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) para US$ 23 e US$ 25 por ação – a estimativa anterior era de US$ 17 a US$ 20 por ação. Com a nova estimativa a empresa, que espera vender 70 milhões de ações na oferta, agora deve levantar até US$ 1,75 bilhão e passa a ser avaliada em mais de US$ 14 bilhões.

O mesmo documento revela também que a empresa está sendo processada. A IBM, uma das maiores detentoras de patentes do mundo, entrou com um processo contra o Twitter alegando que a empresa infringiu três de suas patentes referentes à geolocalização, anúncios e cruzamento de informações para descobrir contatos comuns de usuários. Não há informações sobre os valores envolvidos. Na carta, a IBM convidou o Twitter a negociar, e um acordo por levar as partes a regularizar a situação.

Esse não é o primeiro processo sofrido pelo Twitter desde o anúncio do IPO. A Precedo Capital Group Inc., com sede em Scottsdale (Arizona) e a Continental Advisors, de Luxemburgo, querem indenização total de US$ 124 milhões do Twitter, incluindo US$ 100 milhões por danos morais, por ter supostamente usado um artifício para inflar o preço das ações de seu IPO.

A expectativa é que o IPO do Twitter seja precificado na quarta-feira, 6, com início dos negócios das ações na bolsa de Nova York um dia depois. O Goldman Sachs é o banco coordenador líder, juntamente com Morgan Stanley e JPMorgan Chase.