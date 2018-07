O Twitter reuniu os usuários famosos que criaram conta no site, os Trending Topics do ano e os assuntos de mais repercussão

SÃO PAULO – O Twitter segue publicando as partes de sua retrospectiva. Depois das histórias mais marcantes, o site de microblogging liberou a página que mostra as celebridades que criaram uma conta por lá, os “tópicos populares” ou os TT’s e uma lista com os acontecimentos que proporcionaram as maiores enxurradas de tweets por segundo no ano.

Pela ordem. 2011 começou abrigando abrigando o diretor de ‘Avatar’, James Cameron (@JimCameron), seguiu ganhando as presenças do “vencedor” Charlie Sheen (@CharlieSheen), a cantora Cristina Aguilera (@TheRealXtina), Nelson Mandela (@NelsonMandela), o eterno ator por trás de Chaves, Roberto Gomez Bolanos (@ChespiritoRGB), o tenista Rafael Nadal (@RafaelNadal), Sean Parker (@sparker), o ator Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) e Condoleezza Rice (@CondoleezzaRice).

Muito do que apareceu dentro dos TT’s já era mais do que esperado. Neste ano, Charlie Sheen deixou a produção do seriado da Warner “Two and a Half Men” e o queridinho Ashton Kutcher ocupou o seu lugar. O tema foi muito discutido na internet tanto pela desaprovação dos fãs, quanto pelas inesquecíveis aparições de Sheen após o ocorrido (como na famosa entrevista à ABC, que ganhou um songify, ou na sua “nova série” culinária). Por isso, o seriado esteve no ranking de “Televisão”, enquanto Charlie Sheen e Ashton Kutcher habitaram o de “Atores”.

Nas categorias “Hashtags”, “Cidades e Países” e “Notícias”, o tema político esteve presente. Cairo, Egito e Líbia, o ditador e ex-governante do Egito, Hosni Mubarak, e a perseguição e morte do ditador líbio Muammar al-Gaddafi vieram acompanhados de marcações como #egypt ou #jan25 durante o ano no Twitter. Nada estranho. Ao lado do Facebook, o microblogging foi uma das ferramentas digitais utilizadas para organização dos movimentos de revolta e difusão de suas mensagens tanto internamente quanto para os demais países do mundo. Além destes, a morte de Osama Bin Laden e o terremoto no Japão também figuram nos rankings.

Quando o tema foi música, inevitavelmente, Rebecca Black e seu hit “Friday” lideraram. Em 10º no ranking, aparece o poeta e cantor Gil Scott-Heron, dono da clássica “The Revolution Will Not Be Televised”, que morreu aos 62 anos em maio.

Dentre as atrizes, uma surpresa: depois de Elizabeth Taylor, Mila Kunis, Anne Hathaway e Emma Watson (de “Harry Potter”) está a brasileira Fernanda Vasconcelos ocupando o 10ª cadeira. A presença da atriz se justifica pela polêmica levantada depois que uma propaganda da marca de calçados Havaianas foi ao ar mostrando a atriz sem umbigo.

Dentro da tecnologia, a loja de aplicativos para Macs lidera, e é seguido do anúncio do console portátil da Sony, o fim do game “Guitar Hero“, o novo Firefox, e o retorno do clássico Duke Nukem.

Na sexta posição do ranking, o iPad 2 que chegou ao mundo em março, na sua cola vem o iPhone, consequência do lançamento do 4S em outubro. Depois destes, tem ainda o Nintendo 3DS, o Mortal Kombat e o – terceiro produto da Apple da lista – iPod, que completou 10 anos de vida.

Na quarta parte da sua retrospectiva, o Twitter selecionou assuntos que ganharam mais tweets por segundo (veja a lista).