Empresa está processando agência de publicidade que registrou o termo em 2008

SÃO PAULO – O Twitter iniciou uma ação legal contra a agência de publicidade Twittad, que em 2008 realizou o registro de uma marca que o serviço de microblogging julga ser sua: a palavra “tweet”. O processo foi iniciado na Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem como objetivo anular o registro original e passá-lo para as mãos do Twitter.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa argumenta, não sem razão, que a palavra só ganhou significado por causa do sucesso da sua plataforma, enquanto a Twittad afirma que teve a ideia de registrar o nome primeiro e por isso merece usá-lo. O termo ‘tweet’ começou a ser usado naturalmente por usuários do Twitter para definir as mensagens de até 140 caracteres, sendo posteriormente adotado pelo próprio site.

De acordo com o TechCrunch, representantes das duas empresas conversaram e buscaram um acordo, sem sucesso. Agora a Justiça definirá que lado está certo.