O Twitter entregou mensagens de um manifestante do movimento Occupy Wall Street a um juiz criminal de Nova York nesta sexta-feira depois de meses lutando contra uma intimação de promotores.

A companhia entregou as mensagens publicadas no microblog ao juiz Matthew Sciarrino, da Corte Criminal de Manhattan, mas elas continuarão sigilosas até que outra apelação encaminhada pelo manifestante, Malcolm Harris, seja avaliada na próxima semana.

Harris foi um entre centenas de manifestantes presos durante um protesto na ponte do Brooklyn em outubro de 2011. A promotoria de Manhattan quer os tuítes dele, que não estão mais disponíveis online, para tentar rebater o argumento de Harris de que a policiais conduziram os manifestantes para a pista da ponte somente para prendê-los por obstrução do tráfego.

Nesta sexta-feira, advogados do Twitter pediram por uma última vez para o juiz cancelar sua ordem, mas o pedido foi negado e eles entregaram os documentos.

A entrega das mensagens de Harris acontece enquanto o movimento prepara-se para comemorar aniversário de um ano na próxima semana.

