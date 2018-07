Agências do grupo WPP vão usar dados coletados pelo Twitter para estudar comportamento das pessoas

EUA – O Twitter e a WPP, maior agência de publicidade do mundo, uniram forças para direcionar melhor a publicidade, utilizando dados do consumidor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A parceria estratégica, anunciada na quinta-feira, 6, significa que a WPP e suas agências, como a GroupM e Kantar, vão usar os preciosos dados do Twitter para entender sobre o comportamento do cliente, a fim de identificar onde gastar seus dólares de propaganda.

“A relevância do Twitter continua a crescer – e não apenas como plataforma social, mas também como janela sobre as atitudes e comportamentos dos consumidores em tempo real”, afirmou o presidente-executivo da WPP, Martin Sorrell, em um comunicado.

Com mais de 200 milhões de usuários, o Twitter tem feito sérios esforços nos últimos meses para cortejar a Madison Avenue como forma de aumentar a sua receita para melhor competir com os rivais Facebook e Google.

Em abril, o Twitter iniciou uma parceria avaliada em centenas de milhões de dólares com o Grupo Starcom MediaVest, do Publicis Groupe.

/ REUTERS