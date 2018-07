Em um blog que avalia seu status, o site informa que ‘engenheiros estão trabalhando para resolver’ o problema

SÃO PAULO – O Twitter está fora do ar. Não há nenhuma informação por parte da empresa sobre as razões da queda, percebido por volta das 13h desta quinta-feira, 21.

O blog que avalia o status do Twitter publicou, próximo às 13h30, a seguinte mensagem:

“Usuários podem estar enfrentando problemas ao acessar o Twitter. Nossos engenheiros estão atualmente trabalhando para resolver a questão.”

Você também está com problemas para acessar o Twitter?

*Atualização às 14h18: a página voltou ao ar, mas não há informações sobre sua estabilidade.