Empresa anunciou por meio de tweet quanto valerá cada uma de suas ações no IPO esperado para esta quinta-feira

Altamiro Silva Júnior

SÃO PAULO – O Twitter anunciou por meio de um tweet na noite de quarta-feira, 6, que cada uma de suas ações valerá US$ 26 na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) esperada para esta quinta-feira, 7. Este será o maior IPO de tecnologia dos Estados Unidos desde a oferta do Facebook no ano passado.

A definição do preço para o IPO está rendendo à empresa uma capitalização de mercado de US$ 14,4 milhões. Com o IPO, o Twitter deve arrecadar até US$ 2,1 bilhões.

O preço de US$ 26 está disponível principalmente para grandes investidores, como fundos de investimento e fundos de hedge, bem como alguns dos clientes individuais dos bancos de subscrição do acordo, liderados pelo Goldman Sachs.

Outros investidores devem ser capazes de comprar as ações nesta quinta-feira quando os papéis serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo Twtr.

Um dos indícios de que a procura pelos papéis é alta foi dada na segunda-feira. A empresa, com sede em São Francisco, resolveu elevar a faixa de preços sugerido para as ações.

Em época de volatilidade no mercado de capitais, o mais comum, sobretudo no Brasil, tem sido as companhias reduzirem as faixas de preços, para tentar atrair mais investidores. Inicialmente, o Twitter esperava vender os papéis entre US$ 17 e US$ 20 cada um.

Com a forte expectativa em torno do IPO, o Twitter quer evitar dois erros que marcaram a venda de ações do Facebook: problemas tecnológicos no primeiro dia dos negócios e queda constante do valor dos papéis depois da abertura, com os investidores tendo a sensação de que o preço tinha sido sobrevalorizado no lançamento.

Para evitar o caos na estreia, a Bolsa de Nova York fez uma série de testes em seus sistemas no último sábado, sobretudo para verificar se eles comportam o maior tráfego de informações. Para os analistas, a pane no IPO do Facebook em maio de 2012 foi um fator decisivo para levar o Twitter a escolher a Nyse para listar seus papéis, em vez da Nasdaq.

/ DOW JONES NEWSWIRES E AGÊNCIA ESTADO