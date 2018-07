O mais popular serviço de microblogging da internet teve um dia difícil nesta quinta-feira, 5. O Twitter passou a maior parte do tempo fora do ar, e os usuários só conseguem atualizar seus perfis através de aplicativos de terceiros, via API.

As instabilidades começaram no final da manhã, e ainda impedem o acesso às páginas do site. No blog oficial de status do serviço foi notificada a existência de um incidente infra-estrutural causando alta taxa de erros no servidor. O problema já está sendo investigado pela equipe técnica do Twitter.