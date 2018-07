Divulgação

A luta do Twitter para conseguir novos usuários continua com resultados ruins para o passarinho azul: ao divulgar seu balanço financeiro nesta terça-feira, 26, a empresa revelou que conquistou apenas 5 milhões de novos usuários entre janeiro e março de 2016, elevando o total para 310 milhões de contas ativas por mês.

Apesar de voltar a crescer ser uma boa notícia – o número de usuários havia estagnado nos últimos resultados da empresa –, o baixo índice de 1,6% de aumento na comparação com o último trimestre de 2015 passa longe dos índices de crescimento de anos atrás.

Leia também:

‘Sabemos que há problemas’, diz diretor do Twitter

Twitter completa 10 anos entre altos e baixos

O prejuízo do Twitter diminuiu para US$ 79,7 milhões (US$ 0,12 por ação) no primeiro trimestre deste ano, de US$ 162,4 milhões (US$ 0,25 por ação) no mesmo período do ano passado. Excluindo certas despesas, a rede social teve lucro de US$ 0,15 por ação, acima de US$ 0,07 por ação um ano antes.

A receita da companhia aumentou 36%, para US$ 594,5 milhões, de US$ 435,9 milhões. Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro por ação de US$ 0,10 e receita bem maior, de US$ 607,8 milhões. No after-hours, as ações da empresa caíam 12,11% em Nova York. / DOW JONES NEWSWIRES