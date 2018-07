Criadores do Twitter recebem patente do sistema de comunicação criado pelo serviço

SÃO PAULO – Os criadores do Twitter, Biz Stone e Jack Dorsey, foram reconhecidos pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos nesta terça-feira, 19, pela invenção do método único de comunicação utilizado pelo site. O pedido pelo reconhecimento desta patente levou seis anos entre o seu requerimento e a aprovação.

O documento descreve a invenção de Stone e Dorsey como um método para um dispositivo independente de comunicação de uma pessoa para várias pessoas. Esse método compreende a possibilidade dos usuários seguirem uns aos outros e terem suas mensagens de atualização enviadas sem um destinatário específico, mas sim para todos os seguidores de sua rede.

Look Ma, I’m officially an inventor (my dream as a kid)! mobile.theverge.com/2013/3/19/4124… — Biz Stone (@biz) March 19, 2013

Com essa patente em mãos, não é provável que o Twitter inicie uma guerra contra os concorrentes que possuem serviços semelhantes.

A patente deverá ser de uso defensivo, como descreve o Acordo Inovador de Patentes divulgado pela empresa em 2012. Neste texto, o Twitter transferiu para os seus funcionários o controle sobre as suas próprias patentes desenvolvidas dentro da empresa.

Ainda assim, nada impede que no futuro a empresa possa confrontar o Facebook, por exemplo, ou qualquer outro concorrente que utilize o mesmo método.