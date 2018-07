Empresas como Box, Square e Airbnb devem acelerar processos de abertura de capital

SÃO FRANCISCO – Para os executivos de tecnologia que medem as flutuações do mercado para as startups do Vale do Silício, a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Twitter enviou uma mensagem poderosa: velocidade máxima à frente.

Cerca de doze empresas privadas estão avaliadas em mais de um bilhão de dólares, e muitas delas já estão mantendo conversas informais com banqueiros. Agora, muitas – incluindo a Box, Square e Airbnb – devem acelerar seu processo de IPO, de acordo com fontes do mercado.

A falta de lucro do Twitter provou não ser um obstáculo para levantar pouco mais de 2,1 bilhões de dólares em seu IPO. O atual preço de ações em quase 41 dólares dá à empresa uma expectativa de valor de mercado de 22 bilhões de dólares.

Isso abre a porta para outras grandes empresas privadas incluindo a Square, a companhia de pagamentos criada pelo co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, que começou a explorar a possibilidade de uma oferta inicial no ano que vem, de acordo com o Wall Street Journal.

A aceitação do mercado ao Twitter chega em um período calmo do mercado de IPO. Ofertas públicas geralmente desaceleram perto do feriado ação de graças nos Estados Unidos e não se iniciam até fevereiro ou março.

/ REUTERS