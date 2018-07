Imagem mostra nova cara do Twitter, adaptada para a página do cantor Gilberto Gil. Imagem mostra nova cara do Twitter, adaptada para a página do cantor Gilberto Gil. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Testado desde fevereiro, o novo layout do Twitter começa a ser implementado nessa terça-feira, 8. Valorizando ainda mais a imagem de capa do usuário e com a possibilidade de criar uma hierarquia sobre os melhores tweets de cada conta, a repaginação tem sido muito comparada ao visual recém remodelado de outra rede social — o Facebook.

Como se pode ver pela figura acima, a página inicial ganhou algumas novidades: a foto agora ocupa de vez o canto esquerdo, e mais destaque é dado para a foto de capa do usuário. A seção de Trending Topics e de “Quem Seguir” agora fica à direita da tela do usuário.

Outra novidade é que os usuários agora podem separar as postagens na rede de interesses entre “apenas tweets” ou “tweets e respostas”, algo que hoje só acontece com usuários “azuis” (apelido dado aos donos de Verified Accounts, isto é, contas verdadeiras, normalmente atribuídas a celebridades e empresas).

Até agora, apenas um pequeno número de usuários já recebeu a implementação de novas homes, como é o caso do cantor brasileiro Gilberto Gil, do ator Channing Tatum e da atual primeira-dama dos EUA, Michelle Obama.