Usuário poderá agora limitar buscas a tweets das pessoas que segue

SÃO PAULO – O Twitter introduziu mudanças importantes em sua ferramenta de busca, classificando-as de “revolucionárias”.

A novidade mais significativa é que o usuário agora pode limitar suas buscas aos tweets das pessoas que segue. Da maneira como funciona hoje, o buscador mostra resultados do Twitter como um todo.

O Twitter passará também a sugerir perfis e hashtags relevantes enquanto o usuário digita o termo de busca. O novo recurso deve ser particularmente útil na procura de notícias que acabaram de acontecer e eventos em tempo real.

Outras mudanças, conforme publicadas no blog da rede social:

“Correções de texto: se você escrever um termo de maneira errada, iremos automaticamente mostrar resultados para o termo que intencionava escrever Sugestões relacionadas: se você procurar por um tópico para o qual as pessoas usam termos diferentes, iremos fornecer sugestões relevantes para termos em torno dos quais aquele assunto está se concentrando no Twitter. Resultados com nomes e sobrenomes reais: quando você procura por um nome como ‘Jeremy Lin’, você verá resultados mencionando o nome verdadeiro da pessoa e seu nome de usuário no Twitter.”

As mudanças irão aparecer para os usuários nos próximos dias, a partir desta sexta-feira, 6.