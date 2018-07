Fundando há apenas um ano, o Foursquare já juntou mais de 725 mil usuários que, munidos de celulares, postam recomendações, críticas e observações dos lugares pelos quais andam. Rede social de maior crescimento na atualidade, o site de geolocalização já acumula mais de 22 milhões de check-ins. Enquanto isso, o Gowalla, seu principal concorrente, desponta.

Talvez assustado com esse crescimento e muito provavelmente querendo garantir sua participação nessa boquinha, o Twitter acaba de entrar na briga. O prenúncio veio já no ano passado, quando a companhia adquiriu uma startup chamada Mixer Labs, que desenvolveu uma ferramenta de rastreamento de localização chamada GeoAPI. A ideia, já então, era que o serviço fornecesse a localização dos usuários no momento que o tweet fosse postado.

Hoje, eles foram mais longe. O CEO Evan Willians anunciou, na feira de desenvolvedores Chirp, que o site adicionará a opção ‘Places’ (‘Lugares’) na sua versão geolocalizada, cuja API foi aberta para desenvolvedores em novembro do ano passado.

Hoje em dia, os tweets contam apenas com informações de latitude, longitude e cidade. Agora eles virão com informações mais específicas, como o nome do restaurante ou shopping do qual a pessoa está twittando. Willians chamou isso de ‘Points of Interest’ ['Locais de interesse']. Convenhamos que não é muito diferente do que o Fourquare chama de ‘check-in’.

Evan Willians, no entanto, não vê lá tanta semelhança: “Não queremos duplicar a funcionalidade que o Foursquare e o Gowalla já oferecem, estamos mais interessados no conteúdo sobre esses lugares”.

