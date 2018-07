Uma fonte anônima disse à Bloomberg que o acordo com o Google renderá US$ 15 milhões ao ano e, com a Microsoft, US$ 10 milhões. Estes US$ 25 milhões no total permitiriam o Twitter ter um pequeno lucro em 2009.

Apesar de ser um dos sites que mais cresceu nos últimos anos, sem anúncios, o Twitter por enquanto ainda não havia encontrado uma forma de ter lucro. Seus custos foram cobertos por US$ 155 milh~!oes em investimentos.