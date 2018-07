FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – O Twitter lançou nesta sexta-feira, 24, uma nova ferramenta: o Highlights. Ela analisa o feed do usuário enquanto a pessoa não está na rede e informa, através de notificações, os assuntos mais comentados pelos amigos no momento.

Ou seja, caso o usuário do microblog não esteja olhando sua conta e algum assunto esteja sendo muito comentado, ele é alertado. Pode ser desde um evento qualquer até algum jogo de futebol na televisão, por exemplo.

O Twitter, no blog oficial da empresa, disse que “para criar as Highlights, nós observamos coisas como as contas e as conversas que são mais populares entre os usuários que a pessoa está seguindo, Tweets de pessoas que está bastante ligado, tópicos e eventos que estão em destaque na sua área ou dentro da sua rede e também pessoas que são populares ou em destaque dentre as pessoas que segue.”

Esta nova funcionalidade está disponível, por enquanto, apenas para o sistema Android em inglês.