Disputa entre redes sociais ganha mais um capítulo com atualização do aplicativo do Twitter

FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A batalha entre Twitter e Instagram ganha mais um capítulo. O Twitter apresentou nesta segunda-feira, 10, uma atualização de seu aplicativo para Android e iOS que conta com oito filtros, além de efeitos e novas ferramentas para serem aplicados às fotos tiradas pelo usuário.

Bastante semelhante ao Instagram, os novos recursos foram apresentados pelo Twitter como uma melhora do seu sistema de fotos que existe desde 2011.

Acontece que a novidade chega justamente após o Instagram ter desabilitado sua integração com o Twitter na semana passada, fazendo com que as fotos do app não apareçam mais dentro dos tweets.

Desde a compra do Instagram pelo Facebook, as duas redes sociais vêm travando um duelo. O início da disputa foi em julho, quando o Twitter bloqueou a possibilidade de usar seus dados para ajudar os usuários a encontrar novos amigos no Instagram. Em setembro, o Instagram ultrapassou o Twitter em dispositivos móveis.

/ com informações da Reuters