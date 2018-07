A rede social de microblogging começou a liberar na sexta-feira, 22, a função de Trending Topics local. Com os assuntos mais discutidos do Twitter divididos localmente, os brasileiros passarão a reconhecer temas tipicamente regionais na lista que aparece do lado direito. A função, no entanto, só foi liberada para 1% dos usuários, segundo o Mashable.

As primeiras imagens do Local Trends mostram uma divisão por países e cidades que inclui Brasil e México. Entre as cidades, só Londres e São Paulo não são cidades dos Estados Unidos.