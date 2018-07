Aplicativo e site agora permitem envio de fotos em mensagens diretas e muda visual dando foco ao social

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta quarta, 11, uma atualização do serviço para web e mobile e inseriu a possibilidade de subir imagens também nas mensagens diretas (DMs). Para fazer o envio de arquivos de imagem, basta abrir o menu de mensagens e selecionar o ícone de fotografia ao lado do texto – visualmente, bem semelhante ao app de mensagens do concorrente Facebook.

Além do recurso, o app agora resume o menu do usuário a três seções apenas (antes eram quatro): “Início” (onde correm os tweets dos contatos seguidos pelo usuário), “Descobrir” (onde estão tweets populares e temas mais discutidos) e “Atividade” (com tweets que seus contatos estão “curtindo”); uma ao lado da outra, acessíveis por um gesto horizontal (swipe).

Em uma barra superior, estão ícones de Notificações (interações ou menções, representado por um sino), Mensagens (exclusivo de DMs), “Encontrar Pessoas” (para procurar e adicionar contatos) e o de buscas. Com a mudança, as mensagens diretas ficam mais acessíveis, o que demonstra a intenção da empresa em aumentar o caráter social da rede de microblogging, disputando o canal com Facebook e outros apps mobile como Whatsapp.