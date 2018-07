O Twitter, sensação dos microblogs que hoje registra em média 370 mil novos usuários por dia, está reformulando seu site de maneira a facilitar aos seus milhões de usuários a navegação no serviço e a descoberta de novas informações.

A empresa criada quatro anos atrás, que reportou na véspera ter ultrapassado a marca dos 145 milhões de usuários, anunciou na terça-feira, 14, novas melhorias, como a possibilidade de integrar vídeos do YouTube e outras formas de conteúdo, exibidos em um novo layout de aba dupla.

Evan Williams, presidente-executivo do Twitter, anunciou que o twitter.com reformulado oferece uma arquitetura completamente nova, que responde mais aos usuários e facilita seu uso. “Ele proporciona uma experiência muito mais rica e rápida”, disse Williams na entrevista coletiva de anúncio do novo site.

O Twitter permite que seus usuários enviem mensagens de texto de até 140 caracteres – os tweets – a grupos de seguidores. A empresa rapidamente se tornou um dos mais populares serviços de redes sociais da Web, em companhia do Facebook e do LinkedIn.

Williams afirmou que mais de 90 milhões de tweets são enviados a cada dia, em média. Ele espera que o novo site facilite o processo de descoberta e faça do twitter.com um recurso de informação melhor. “Você não precisa tuitar. O Twitter pode ser bom também como maneira de obter informações”, disse Williams.

O Twitter vem cada vez mais desafiando os gigantes da Web, tais como Yahoo e Google, pela conquista do tempo dos usuários online. Augie Ray, analista da Forrester, disse que a reformulação do Twitter deve ajudar a melhorar o envolvimento dos usuários.

“A nova funcionalidade do Twitter na Web representa uma evolução significativa que promete atrair mais visitas ao Twitter.com, melhorar a interação dos usuários com o conteúdo e uns com os outros, e facilitar a adoção do serviço por novatos”, escreveu Ray em blog.

À partir de terça-feira o novo twitter.com estará disponível apenas para uma pequena porcentagem dos usuários e seu uso será estendido gradualmente em base mundial, ao longo das semanas seguintes.

