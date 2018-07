Nesta sexta, 29, o Twitter modificou – ou explicitou – algumas de suas políticas de copyright e instituiu novas regras, algumas difíceis de seguir, especialmente para blogueiros e veículos que cobrem tecnologia.

—-

As novas políticas fazem menção principalmente ao uso que as pessoas podem fazer das marcas associadas à empresa – os logotipos, por exemplo. Trata-se, simplesmente, de novas diretrizes de copyright, disponíveis na íntegra em inglês aqui. Fizemos uma tradução livre e destacamos alguns pontos curiosos:

Não: Manipule os logos a não ser que seja necessário devido a restrições de cores (por exemplo, branco e preto) (…) Use o pássaro do Twitter como porta-voz para carregar seus logos ou mensagens (por exemplo, seu logo perto ou sendo carregado pelo pássaro) Use versões antigas dos logotipos do Twitter (…) Crie seus próprios botões usando nossos logos Use screenshots de perfis de outras pessoas ou de Tweets deles sem permissão.

As referência artísticas e até criações inspiradas, muito comuns em botões usados por blogueiros ou em sites especializados no Twitter, agora são considerados infração de copyright. Além disso, a proibição do uso de reproduções de tela – os prinstcreens – de Tweets também podem causar confusão, já que é uma prática muito comum na web, tanto entre os usuários quanto entre blogs e sites de notícias.

O Twitter esclareceu ao TechCrunch por e-mail que a regra serve mesmo para impedir que peças e anúncios publicitários usem screenshots de Tweets sem autorização. Mas isso não fica claro nas diretrizes oficiais.

Outra regra instituída pelas novas regras tem a ver com o uso de palavras como Twitter e Tweet. Primeiro, oficializa a grafia de Tweet, agora com ‘t’ maiúsculo, já que a empresa considera-o uma derivação de seu nome próprio. Também é proibido usar ‘Twitter’ em nomes de sites ou aplicativos (essa não é nova. Vale lembra que o Twitterfox, cliente de Twitter para Firefox, precisou mudar o nome para Echofon), e ‘Tweet’ em aplicativos que forem usados com qualquer outra plataforma.

Isso cria um problema para o Tweetdeck, um dos mais populares clientes de Twitter para desktop, que se integra a uma série de outras redes sociais, incluindo Facebook e Linkedin. Registrar domínios com a palavra Twitter, ou com versões próximas a isso (como twiter, twitteer etc) também fica proibido.