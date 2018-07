Rede social disse que alterou senhas de “um grande número” de perfis enquanto conduzia análise de rotina

SÃO PAULO – O Twitter disse que mudou por engano as senhas de “um grande número ” de seus mais de 140 milhões de usuários ativos, enquanto conduzia uma análise rotineira para identificar contas que podem ter sido comprometidas.

—-

“Em ocasiões em que acreditamos que uma conta pode ter sido comprometida, mudamos a senha e enviamos um e-mail avisando o usuário que isso aconteceu”, disse o Twitter em seu blog nesta quinta-feira. “Nesse caso, mudamos por engano as senhas de um grande número de contas, além daquelas que acreditávamos terem sido comprometidas”.

Uma porta-voz da rede social, Carolyn Penner, se recusou a precisar quantas contas do Twitter foram afetadas pelo erro.

Ela disse que não houve falha de segurança.