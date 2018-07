Alguns educadores têm experimentado o Twitter como ferramenta para engajar os alunos em discussões sobre os tópicos explicados durante uma aula. E tem funcionado. Numa sala com 200 alunos, prender a atenção dos jovens é difícil, e o Twitter pode ajudar.

Um artigo do Mashable relata algumas experiências. De acordo com os professores, é mais fácil fazer que os estudantes fiquem menos tímidos para opinar e acrescentar pontos em uma aula pelo Twitter do que em voz alta. No vídeo abaixo, a professora Monica Rankin, da Universidade do Texas, explica como implantou o método com sucesso em suas aulas:

Alunos relataram se sentir mais à vontade para responder perguntas dos professores sem precisar levantar a mão e falar na frente de todo mundo, por exemplo. David Parry, da Universidade do Texas, disse ao Mashable que discussões acadêmicas levadas ao Twitter tendem a se prorrogar para além do período de aula:

“A primeira coisa que eu notei quando a sala começou a usar o Twitter foi como as discussões continuavam dentro e fora da sala. Uma vez que os alunos começaram a twittar, acho que eles desenvolveram uma percepção do outro como pessoa além do espaço da sala de aula, em vez de somente estudantes que se viam uma ou duas vezes por semana.”