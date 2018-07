A rede social dispensou a Nasdaq, onde estão Facebook, Apple e Google; e seguiu para a NYSE, junto com Linkedin e Pandora

SÃO PAULO – O Twitter anunciou que fará a sua abertura de ações (IPO) na Bolsa de Valores Nova York (NYSE), e não na Nasdaq, tradicional casa das companhias ligadas a tecnologia, como Facebook, Google, Microsoft e Apple. Assim, a rede social segue a opção de outras startups do meio como o Linkedin e a rádio online Pandora. A companhia, que será negociada sob o símbolo TWTR, pretende levantar US$ 1 bilhão com a operação sob a coordenação do Goldman Sachs.

A empresa optou pela Bolsa de Nova York após dispensar as ofertas do diretor da Nasdaq, Robert Greifeld, que visitou pessoalmente a companhia em outubro. As operações da Bolsa com o Facebook foram atrapalhadas, o que resultou em um resultado bem abaixo do que o esperado pela maior rede social do mundo.

De acordo com os documentos apresentados pela empresa para o IPO, as receitas da empresa mais do que dobraram neste terceiro trimestre, em comparação com o trimestre anterior, atingindo a marca de US$ 168 milhões. Os primeiros seis meses apresentaram receita de US$ 253 milhões, número também maior do que o dobro em relação ao período do ano anterior. O prejuízo líquido, no entanto, triplicou quando comparado ao mesmo período do ano passado, saindo de US$ 21 milhões e passando de US$ 64 milhões.

Apesar do crescimento da receita publicitária, o Twitter apresentou desaceleração de crescimento de número de usuários – anunciado oficialmente pela primeira vez desde 2006, quando a empresa foi criada. Em setembro, a rede contava 232 milhões de usuários ativos, um aumento de 6,13% em comparação com junho, mas ainda assim uma taxa menor do que a de 6,9% do trimestre anterior, e bem menor do que a média de 10% de aumento dos seis trimestres anteriores.

“É uma vitória decisiva para a NYSE. Estamos gratos pela confiança do Twitter na nossa plataforma e estamos ansiosos para trabalhar com eles”, disse o vice-presidente da NYSE, Scott Cutler, ao jornal inglês Guardian.