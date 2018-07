Os banners publicitários usados pelo Google AdSense começaram a exibir tweets de anunciantes. O Google começou a testar o serviço que dá a opção para o anunciante publicar sua conta do Twitter nos anúncios. Os banners ainda podem ser clicados para rodar entre a lista de últimos tweets do anunciantes.

Uma porta-voz do Google, Rachel Nearnberg, disse ao Venture Beat apenas que “para providenciar mais oportunidades de marketing para nossos anunciantes a atingir os usuários nos momentos mais relevantes, estamos testando diferentes maneiras de permitir atualizações dos seus anúncios em tempo real”.

A empresa confirmou porém que os anúncios fazem parte de um teste limitado. Um deles apareceu no site norueguês IT Pro.

O Twitter e o Google assinaram uma parceria no ano passado envolvendo as buscas do Google. De acordo com o site Qualité Marketing, a opção de usar o Twitter foi disponibilizada a alguns anunciantes há algumas semanas.