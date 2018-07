Reuters A rede social americana anunciou o encerramento do serviço de compartilhamento de vídeos e o corte de 9% de funcionários. As medidas são uma resposta ao prejuízo de US$ 102,9 milhões registrado no terceiro trimestre de 2016. Apesar do mau resultado, o Twitter teve um aumento de 8% na receita, para US$ 616 milhões.

Leia mais

O Twitter nomeou Keith Coleman, fundador da startup Yes, diretor da sua equipe de produtos. Ele será o terceiro executivo indicado para a divisão em menos de um ano.

A rede social informou nesta quinta-feira, 1, ter adquirido a Yes, criadora de aplicativos como o Frenzy e o WYD-What you doing, que permitem aos usuários se conectar com amigos. Os detalhes financeiros do acordo não foram revelados.

"Sim! Keith e equipe estão se juntando ao Twitter para ajudar a liderar e fortalecer nossos serviços", escreveu o presidente Jack Dorsey em sua conta no Twitter na quinta-feira.

Jeff Seibert, que recentemente liderou a equipe de produtos, ocupou a posição por cerca de cinco meses antes de renunciar em junho. Kevin Weil, que agora dirige a divisão de produtos do Instagram no Facebook, ficou no cargo por mais de cinco anos e foi vice-presidente de desenvolvimento de produtos antes de Seibert.