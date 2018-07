Twitter obtém financiamento de 100 milhões de dólares

Misto de rede social e serviço de microblogging, o Twitter é um dos sites que mais cresceu nos últimos anos. Agora, a empresa fundada por Evan Williams (que também criou o Blogger.com) ganha novo fôlego com a injeção de US$ 100 milhões, conseguidos através de um pool de fundos de investimento. O resultado supera em quase o dobro as expectativas iniciais, e avalia o site em cerca de US$ 1 bilhão.

25/09/2009 | 14h11