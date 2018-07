O Twitter lançou nesta quinta-feira, 2, uma versão para iPad de seu aplicativo oficial para o iOS da Apple. O cliente é diferente de sua versão para iPhone. Críticas de usuários que já usaram o aplicativo relatam que o Twitter ‘matou sua home page’ com o Twitter for iPad.

O motivo é que o cliente do Twitter para iPad abre os conteúdos compartilhados na timeline — fotos, vídeos e links — em uma janela dentro do próprio aplicativo. A navegação e a interface podem ser observadas no vídeo acima.