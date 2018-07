Pesquisa do Pew Research Center aponta que site de publicação de imagens e vídeos alcançou a terceira colocação entre as redes sociais mais populares nos EUA; 73% dos adultos americanos estão nas redes sociais

SÃO PAULO – O uso de redes sociais nos Estados Unidos continua em alta, mas o Twitter, que foi destaque em 2013 por abrir capital e ter sucesso na bolsa de valores, está perdendo popularidade no país. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, dia 30, pelo Pew Research Center indica que 73% dos adultos usam algum tipo de rede social. Desse total, 71% está no Facebook, que permanece como o maior negócio do seu segmento. No ano passado, a mesma pesquisa indicava que 67% dos adultos estavam nas redes socias e no Facebook.

O LinkedIn aparece na segunda colocação, com 22%. Já o Twitter perdeu em 2013 o posto de terceira rede social mais acessada dos Estados Unidos para o Pinterest, usado por 21% dos adultos, enquanto o Twitter é a opção de 18%. No ano passado, o Twitter tinha 16%. O Pinterest, 15%. O Instagram aparece na sequência, com 17%.

A queda na popularidade do Twitter chama a atenção especialmente porque neste ano o site teve uma bem-sucedida abertura de capital na bolsa de Nova York e lançou novas ferramentas e serviços na tentativa de atrair mais usuários, como o Twitter Music.

A popularidade do Twitter no mercado financeiro também está em baixa. Desde que atingiu novos recordes na última quinta-feira, o papel da empresa vem caindo rapidamente e já está abaixo de US$ 60. Na sessão de sexta-feira, as ações do Twitter fecharam com baixa de 13%, apagando mais de US$ 5 bilhões de sua capitalização de mercado. Nesta segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), a ação do Twitter recuava 6,89% em Nova York.

Dos 73% que usam redes sociais nos EUA, 42% disseram usar duas ou mais redes sociais, enquanto 36% usam apenas uma e 22% declararam não usar nenhuma das cinco redes sociais listadas no estudo (Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter e Instagram).

Perfil

A pesquisa realizada pelo Pew Research Center também traçou o perfil dos usuários de cada rede social. Enquanto o Facebook é popular entre usuários de diversos grupos, o Pinterest tem mais apelo entre as mulheres, enquanto o LinkedIn é usado especialmente por estudantes universitários e usuários de internet com maior poder aquisitivo. Twitter e Instagram são a escolha de jovens adultos e moradores urbanos . Há também sobreposição de usuários que usam as duas redes.

Engajamento

O Facebook não só é a rede mais popular, como também tem o maior engajamento entre os usuários. 63% dos usuários acessam o Facebook ao menos uma vez por dia, 40% visitam o site várias vezes ao dia. 57% visitam o Instagram uma vez por dia (35% múltiplas vezes) e 46% acessam o Twitter uma vez por dia (sendo que 29% o fazer diversas vezes);

A pesquisa do Pew Research foi realizada com 1.801 adultos com mais de 18 anos nos Estados Unidos.

/ COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES