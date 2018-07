FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Twitter e o Foursquare estão negociando uma parceria, segundo reportagem do site Business Insider. Segundo fontes próximas ao negócio, o objetivo é adicionar uma camada de localização na plataforma para torná-la mais relevante e interessante para usuários.

Se a parceria for concretizada, o Twitter passará a ter acesso a uma quantidade maior de dados e saber a origem de todos os tweets – nada que já não seja feito por outras redes sociais. Assim como em outros sites, é provável que o Twitter ofereça aos usuários também a opção de desativar essa função.

As fontes da Business Insider dizem que a novidade deverá ser lançada já no primeiro trimestre de 2015. Reforça a tese o fato de que o Twitter contratou recentemente um executivo do Foursquare que cuidava justamente da parte de geolocalização.