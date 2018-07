O inglês é de longe o idioma mais falado no Twitter segundo a empresa de pesquisas em redes sociais Semiocast, mas a língua nativa dos criadores do site tem perdido espaço para os usuários de fora dos Estados Unidos e Inglaterra.

Um estudo da Semiocast analisou 2,8 milhões de tweets publicados durante 48 horas em fevereiro. Os resultados indicaram que metade dos tweets são em inglês. Ainda é bastante, mas no início do ano passado eles representavam dois terços das mensagens publicadas.

Em segundo lugar vem o japonês representando 14% dos tweets pesquisados. Não é a toa que a primeira versão internacional do Twitter foi em japonês. Hoje o site já conta com versões em espanhol, alemão, francês e italiano.

O português, que ainda não ganhou uma adaptação no Twitter, é o terceiro idioma mais falado no site, com 9% dos tweets. Em seguida vêm o malaio (6%), que é falado em países do sudeste asiático como Indonésia e Filipinas, e o espanhol (4%). Outros idiomas como italiano, alemão e holandês representam cada um entre 1% e 2% dos tweets analisados.

