SÃO PAULO – O que parecia ser apenas experiências realizadas pelo Twitter se tornaram real. A rede social que tradicionalmente mostrava aos usuários as publicações (tweets) de outros usuários que havia escolhido seguir agora muda um pouco seu funcionamento. Além dos tweets esperados, os usuários podem esperar por publicações de contas desconhecidas e não foram objeto de retweet, mas que, segundo o Twitter, sejam “populares ou relevantes”.

A informação não foi passada de maneira oficial, mas sim capturada na lista de Ajuda da rede social, atualizada recentemente. No tópico “O que é a timeline do Twitter?” (em inglês), em um dos itens há a seguinte informação:

“Adicionalmente, quando identificarmos um tweet, uma conta a ser seguida, ou um conteúdo que seja popular ou relevante, é possível que o incluamos na sua timeline. Isso significa que você verá às vezes tweets de contas que você não segue. Selecionaremos os tweets com base em uma série de variáveis, como a popularidade [do tweet] e como as pessoas da sua rede de contatos está interagindo com ele”, dizem.

Por fim, justificam a mudança. “Nosso objetivo é tornar a sua timeline ainda mais relevante e interessante.”

Se por um lado a intenção do Twitter é plausível, por outro pode desagradar seus usuários. Pela internet, muitos se manifestaram contrariamente à mudança, alegando que não querem que tweets marcados como favoritos por seus amigos sejam entendidos como “populares ou relevantes” e assim, replicados em suas timelines.

Outro, citado pelo CNET, diz ainda que não quer o Twitter invada a sua “cuidadosa seleção de timeline”.

De certa maneira, a “invasão” já ocorre hoje com os retweets e os tweets promovidos (quando se paga para ter um tweet circulado). A ideia de permitir que o usuário tenha acesso a conteúdos publicados no Twitter que não sejam os publicados por sua rede de contatos já funciona atualmente pelo menu “Descobrir”, juntamente com a exibição dos Trending Topics.

Sendo assim, qual a real razão da mudança? Sobre isso, o Twitter não se pronunciou oficialmente ainda.