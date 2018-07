O Twitter restabeleceu o serviço de dos aplicativos de terceiros bloqueados pela rede social na sexta-feira, 18. Em curto comunicado publicado na Central de Ajuda no domingo, o Twitter disse ter restabelecido o acesso à API do site para os aplicativos Twidroyd e UberSocial (antigo UberTwitter).

“Nossa análise inicial indica que passos foram tomados para sanar as violações a estes aplicativos”, diz o site. “Quando o desenvolvedor atualizar o twidroyd e Ubersocial, você será capaz de baixar os aplicativos atualizados para acessar novamente os Tweets.”

—-

Bill Gross, fundador da empresa responsável pelos aplicativos, a UberMedia, disse por meio de sua conta no Twitter que os programas já voltaram a funcionar.

A decisão do Twitter de bloquear os aplicativos da UberMedia levantou dúvida sobre uma possível mudança das políticas de aplicativos de terceiros da rede social no futuro. Os aplicativos da empresa seriam responsáveis por 20% dos tweets, segundo Loic LeMeur, fundador do Seesmic, outro aplicativo que usa a rede do Twitter. A empresa de Bill Gross também comprou o TweetDeck, um popular programa de PC para usar o Twitter, de acordo com o TechCrunch.