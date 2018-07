SÃO PAULO – Há alguns dias, descobriu-se que era possível jogar diversos games sem sair do Twitter. Bastava inserir a URL do game desejado – que ficava no Internet Archive – e o usuário tinha a possibilidade de se divertir com mais de 2,6 milhões de jogos.

Agora, porém, o Twitter retirou esta funcionalidade. Segundo reportagem do The Guardian, a empresa alega que é contra a política de usos do microblog incorporar mídias interativas dentro de tuítes, tais como compras, jogos, entrada de dados e enquetes.

Assim, a diversão que tomou a internet por alguns semanas chega ao fim. A possibilidade de jogar os clássicos como Street Fighter e Pacman dentro da plataforma torna-se impossível, já que a rede social não deve alterar suas políticas de uso apenas para esta finalidade.

Ainda é possível, porém, jogar qualquer um dos 2,6 milhões de jogos. Basta entrar no site do Internet Archive e escolher o game desejado.