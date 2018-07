NOVA YORK - O Twitter anunciou na terça-feira, 2, melhorias para simplificar a maneira pela qual usuários denunciam abusos e assédios na plataforma de mídia social.

A companhia disse que agora vai exigir menos informações de usuários que sinalizam conteúdo impróprio e que será mais fácil submeter os tuítes e contas para revisão, mesmo quando o comportamento ofensivo for simplesmente observado e não recebido diretamente.

“Estamos longe de termos terminado de fazer alterações nesta área”, disse o diretor de gerenciamento de produto e segurança do usuário do Twitter, Shreyas Doshi, em uma mensagem postada no site da companhia.

“Nos próximos meses, vocês podem esperar ver controles de usuário adicionais, melhorias adicionais para reportar e novos procedimentos de execução para contas abusivas”, afirmou.

Os usuários também serão capazes de ver todas as contas que bloquearam em uma nova página de contas bloqueadas acessível a partir do menu de configurações no Twitter.

As mudanças, que serão estendidas a todos os usuários nas próximas semanas, incluem alterações destinadas a acelerar a resposta do Twitter através de uma melhor racionalização e priorização de relatos de conteúdo abusivo, segundo o site de tecnologia The Verge. Uma forma de bloquear várias contas ao mesmo tempo também parece estar em obras.

O Twitter enfrentou críticas no passado sobre uma resposta ao assédio e abuso considerada demasiada vaga por muitos de seus usuários.

/ REUTERS