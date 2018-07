Rede social abre escritório em Detroit de olho nos altos orçamentos publicitários das montadoras

DETROIT – O Twitter, em busca de mais proximidade a empresas do setor automobilístico, que têm altos orçamentos publicitários, disse nesta quarta-feira, 5, que abrirá um escritório em Detroit. Atualmente, os líderes eleitos da cidade se esforçam para evitar a falência ou uma tomada da cidade pelo estado.

A mídia social sediada em San Francisco alocou um escritório na Motor City após uma notável recuperação financeira pela General Motors, pela Ford e pela Chrysler, depois de anos de dolorosas reestruturações e pequenas vendas de carros.

O Google fez um grande alarde em Detroit há alguns anos quando abriu ecritórios num subúrbio próximo à cidade.

O porta-voz do Twitter Robert Weeks disse que a empresá terá um “punhado” de funcionários em Detroit, e que seus esforços terão como objetivo a cooperação com marcas automotivas e agências de publicidade. Ele disse que a empresa está “feliz em ter um papel no renascimento digital do centro de Detroit”.

O Twitter também tem escritórios no meio-oeste norte-americano em Chicago e Cincinnati.

O presidente do conselho do Quicken Loans, sediado em Detroit, Dan Gilbert, é o dono do espaço que o Twitter utilizará e foi altamente influente em atrair empresas à cidade. Ele está em negociações com outras grandes empresas que podem logo realocar escritórios na cidade.

“Estamos em negociações com outros nomes tão reconhecíveis quanto o Twitter”, disse Gilbert numa entrevista. Ele espera ter outros acordos para anunciar nos próximos meses.

A expansão surge no momento em que o Twitter, fundado em 2006, buscou aumentar agressivamente sua receita ao vender “promoted tweets” após anos ignorando anunciantes.

