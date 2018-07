Após a série de ataques que explorou uma vulnerabilidade do Twitter nesta manhã, o blog oficial do serviço informa que os problemas já foram corrigidos, e que nenhum usuário teve sua conta prejudicada.

O vírus chamou atenção para um problema identificado no começo de agosto pelo desenvolvedor japonês Masato Kinugawa, revelou o Guardian. De acordo com o Twitter, o problema já havia sido corrigido, mas acabou voltando ao código do site com a mudança de layout introduzida recentemente.

O ataque usou de problemas em Cross-side Scripting (XSS) para criar uma mensagem que se auto-reproduzia sem mesmo a necessidade de clicar no link malicioso: bastava passar o mouse sobre ele. Aplicativos de terceiros, como Brizzly, TweetDeck e HootSuite não foram atingidos.