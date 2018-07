Imagem do ‘Twitter Translation Center’. FOTO: REPRODUÇÃO

O Twitter decidiu pedir ajuda aos usuários para traduzir o site em mais idiomas e pretende lançar uma versão em português ainda este ano, de acordo com um comunicado divulgado no blog oficial. Nesta segunda-feira, 14, o site lançou o “Translation Center” (centro de traduções), uma página em que voluntários podem ajudar a traduzir o Twitter para os seus idiomas.

O projeto, que pode ser acessado no endereço http://twitter.com/translate, segue os moldes de uma iniciativa semelhante do Facebook que, em parte, foi responsável pela expansão internacional da rede social de Mark Zuckerberg. O aplicativo Facebook Translations tornou possível a tradução o Facebook para as 64 línguas em que está disponível atualmente, também com a ajuda de usuários voluntários.

Os voluntários do Twitter poderão ajudar a traduzir o conteúdo do site (tanto a versão para computador quanto para celular), além dos aplicativos para iPhone, iPad e Android. O conteúdo das páginas de ajuda (Help) e de parcerias com outras empresas (Twitter Business Center) também poderá ser traduzido pelos usuários.

Por enquanto, porém, a iniciativa está aberta apenas para os usuários que falem francês, indonésio, italiano, alemão, japonês, coreano, russo, espanhol e turco — os idiomas disponíveis no Twitter, além do inglês. Nesta segunda-feira, o Twitter inaugurou mais três idiomas: turco, indonésio e russo. A empresa disse que pretende lançar outras línguas neste ano, citando especificamente o português.

Os usuários brasileiros estão entre os mais ativos no Twitter. Cerca de 20% dos internautas brasileiros usavam o Twitter de acordo com um relatório da Comscore divulgado em agosto. O País era o segundo em um ranking de popularidade do Twitter entre os internautas, atrás apenas da Indonésia. Nos Estados Unidos, o Twitter atingia 11,5% dos internautas.