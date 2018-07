Órgão antitruste dos EUA acusa o site de desfavorecer desenvolvedores

O Twitter está sendo investigado pela divisão antitruste dos Estados Unidos. Há a suspeita de que o site de microblogging “boicote”, de certa maneira, desenvolvedores que criam aplicações em cima da plataforma e acabam por competir com o Twitter.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em fevereiro deste ano, o Twitter bloqueou os aplicativos UberTwitter, UberCurrent e Twidroyd, da empresa UberMedia (dona do Echofon) sob a justificativa de que eles subvertiam regras básicas da rede, como o limite de 140 caracteres por post. Na época, o dono da UberMedia, Bill Gross, teria irritado a cúpula do site ao dizer que lucrava com seus aplicativos mais do que eles com o Twitter.

Em maio, o Twitter comprou o TweetDeck, app muito utilizado por usuários do microblogging.

• Leia a reportagem completa no Radar Tecnológico

Um balanço do Twitter em um infográfico (via Mashable).