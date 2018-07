Twitter sofre processo por quebra de patente

O Twitter é alvo de um processo federal nos Estados Unidos por ter supostamente quebrado uma patente. O método usado pelo site de microblogging infringiria um registro da TechRadium, uma empresa de tecnologia do Texas que usa um serviço semelhante ao de microposts. De acordo com os documentos publicados pelo site TechCrunch no mês passado, os executivos da rede social estariam preocupados com uma possível derrota nos tribunais.

06/08/2009 | 08h36

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo