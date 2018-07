O Twitter superou o veterano MySpace em número de visitantes únicos pela primeira vez em agosto, mês em que o Facebook consolidou ainda mais sua hegemonia como rede social global, informou nesta terça-feira, 28, o Wall Street Journal. A informação foi dada pelo chefe de operações do Twitter, Dick Costolo, durante uma conferência em Nova York, segundo o jornal. Os dados são da ComScore.

Depois de quatro anos de existência, o Twitter se tornou o terceiro serviço de rede social mais popular da internet, apenas atrás do Facebook e dos perfis do Windows Live usados no MSN.

Durante o mês de agosto, o Twitter teve cerca de 96 milhões de visitantes únicos, 76% a mais do que no mesmo período de 2009, enquanto que o MySpace perdeu 17% da audiência e ficou com 95 milhões de visitantes únicos no mês.

Os responsáveis pelo Twitter confiam que o número de membros crescerá ainda mais a partir de agora, depois do lançamento do novo layout.

Já o Facebook cresceu 54% em agosto em relação ao mesmo mês de 2009, e elevou o número de visitantes únicos para 598 milhões. Muito atrás aparece o Windows Live Profiles, que integra o Hotmail e o MSN, que obteve 140 milhões de visitantes mensais.

