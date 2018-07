Nana Soares

O Twitter suspendeu, no domingo, a conta do usuário Charles C. Johnson após este ter ameaçado o ativista de direitos humanos Deray McKesson. A suspensão veio um mês após a rede social mudar sua política de combate aos abusos. Na internet, Johnson ganhou notoriedade como um troll de postura conservadora (embora se defina como “radical”) e coleciona queixas de outros usuários.

Na madrugada de domingo, Johnson pediu aos seguidores que acessassem seu site e doassem dinheiro caso quisessem “mandar embora” o ativista de direitos humanos. McKesson respondeu que considerava a mensagem como uma grave ameaça e, pouco tempo depois, o perfil de Johnson foi suspenso.

So, I woke up to this. Hate is organized in America. & yes, I take this as a serious threat. pic.twitter.com/V0zThcJJs6 — deray mckesson (@deray) May 24, 2015

Um porta-voz do Twitter afirmou que a empresa não comentaria nenhum caso individual por questões de privacidade e de segurança, então não há confirmação se a suspensão é temporária ou definitiva. Ao site Re/code, Charles Johnson afirmou que não estava de fato ameaçando a vida de McKesson e que espera ter a conta de volta em um ou dois dias.

O jornalista acusa o Twitter de censura e, através de sua página do Facebook, afirmou estar em contato com advogados para processar a empresa. Em seu site, o GOT News, Johnson afirma ainda que “o Twitter tem um sério problema com jornalismo investigativo que foge dos moldes”.

Em abril, o Twitter endureceu sua política de combate aos abusos que acontecem no site. A exigência de que as ameaças sejam “diretas” ou “específicas” para serem validadas deixou de existir, em uma ação para dar ao site mais ferramentas contra os agressores da rede.